Бастрыкин выступил за блокировку счетов коррупционеров до решения суда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за введение права досудебного ареста счетов лиц, подозреваемых в коррупции.



Об этом председатель СК РФ заявил в интервью «Российской газете». Он напомнил, что в соответствии с нормами действующего законодательства арест счетов может быть произведен только после соответствующего решения суда.

«Это позволяет лицу, чье имущество подлежит аресту, распорядиться им по своему усмотрению, в том числе безвозмездно передать третьим лицам, включая близких родственников», — пояснил Александр Бастрыкин.

По его мнению, в УПК РФ следует внести изменения, предоставляющие следователям право блокировать на 30 суток счета подозреваемых до соответствующего решения суда с согласия руководителя следственного органа.