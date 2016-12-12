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Бастрыкин выступил за блокировку счетов коррупционеров до решения суда

Председатель СК РФ предложил внести изменения в УПК, предоставляющие следователям право блокировать на 30 суток счета подозреваемых

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за введение права досудебного ареста счетов лиц, подозреваемых в коррупции.

Об этом председатель СК РФ заявил в интервью «Российской газете». Он напомнил, что в соответствии с нормами действующего законодательства арест счетов может быть произведен только после соответствующего решения суда.

«Это позволяет лицу, чье имущество подлежит аресту, распорядиться им по своему усмотрению, в том числе безвозмездно передать третьим лицам, включая близких родственников», — пояснил Александр Бастрыкин.

По его мнению, в УПК РФ следует внести изменения, предоставляющие следователям право блокировать на 30 суток счета подозреваемых до соответствующего решения суда с согласия руководителя следственного органа.

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Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Бастрыкин выступил за блокировку счетов коррупционеров до решения суда

Председатель СК РФ предложил внести изменения в УПК, предоставляющие следователям право блокировать на 30 суток счета подозреваемых

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