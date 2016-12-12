Могерини: в ЕС не обсуждают введение санкций против РФ из-за Сирии

В Евросоюзе не обсуждают введение новых санкций против России из-за ее действий в Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Нет, мы не обсуждали санкции против России. Ни одна страна ЕС этого не предлагала», — сказала Могерини по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает ТАСС.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск говорил о том, что для ЕС пересмотр действующих ограничительных мер против РФ по Украине в момент, когда Россия поддерживает войска Башара Асада, был бы равносилен поражению.

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