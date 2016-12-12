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Лавров: атака на Пальмиру может быть постановкой

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что ошибается

В Москве полагают, что нападение на Пальмиру могло быть спланированной постановкой для того, чтобы дать боевикам на востоке Алеппо передышку.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что вы упомянули о Пальмире, о движении игиловцев (запрещенная в РФ организация. — «Известия») из Ирака, судя по всему, из Мосула, о том, что начались дополнительные наступления на тех территориях, которые патрулировала авиация возглавляемой США коалиции, — всё это наводит на мысли — я надеюсь, что ошибаюсь — что всё это соркестрировано, чтобы дать передышку тем бандитам, которые засели в восточном Алеппо, которые удерживают гражданских лиц в качестве живого щита», — сказал глава Министерства иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции в Сербии.

Ранее «Известия» сообщали, что боевики ИГ прорвались в Пальмиру в результате атаки смертников на машинах, начиненных взрывчаткой.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Лавров: атака на Пальмиру может быть постановкой

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что ошибается

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