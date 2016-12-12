Девятым генсеком ООН официально стал Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш приведен к присяге в качестве Генерального секретаря ООН.

Официальная церемония прошла на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации в понедельник, передает «РИА Новости».

13 октября Антониу Гутерриш был утвержден на пост генсека ООН. Он стал девятым главой организации и приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

После своего избрания Гутерриш посетил несколько мировых столиц, в том числе Лондон, Париж, Пекин, Вашингтон. В ноябре он прилетел в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Антониу Гутерриш занимал должность премьер-министра Португалии. С 2005 по 2015 год он был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.



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