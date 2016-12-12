Савченко: «Я сидела за столом переговоров и черта там не увидела»

Народный депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко подтвердила, что встречалась в Минске с главами самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



Депутат утверждает, что переговоры состоялись в минском трехстороннем формате с присутствием российской стороны.

«Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились», — передает слова Савченко «Федеральное агентство новостей».

Она отметила, что встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшей перспективе.

Савченко добавила, что поехала в Минск с украинским паспортом, а с дипломатическим паспортом едет только в те командировки, в которые ее посылает Верховная рада.



Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пригрозила Савченко разговором во фракции, так как в партии считают недопустимыми любые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик.

