Президент ПМР: хотел бы встретиться в Москве с Владимиром Путиным

На выборах президента Приднестровья победил теперь уже экс-председатель Верховного совета ПМР Вадим Красносельский. С результатом 62,2% против 27,3% он обошел Евгения Шевчука, который до этого момента и являлся лидером непризнанной республики. В эксклюзивном интервью «Известиям» Вадим Красносельский рассказал о своих планах на президентский срок, о том, какими он видит перспективы политического статуса ПМР и что считает своей задачей-максимум на этом посту.



— После победы на выборах вы заявили, что первый визит собираетесь совершить в Москву. Вы рассчитываете на встречу с президентом России Владимиром Путиным?



— Да, совершенно верно. Я бы хотел, чтобы встреча с президентом России состоялась.

— Какие вопросы вы в первую очередь затронете, будучи в Москве?

— Прежде всего я подниму вопрос налаживания эффективного экономического взаимодействия между Приднестровьем и Российской Федерацией. То есть речь идет об интеграции экономики Приднестровья в российскую экономику, в Евразийский союз, в Таможенный союз. И, конечно же, важная тема — гуманитарно-культурное взаимодействие между Тирасполем и Москвой. Вместе с тем не менее важно подтвердить необходимость миротворческой миссии в Приднестровье. Кроме того, Россия является гарантом переговорного процесса, поэтому в Москве я планирую обсудить и дальнейшее развитие мирных переговоров. Эти вопросы стоят на повестке дня.

— Как вы планируете выстраивать диалог с президентом Молдавии Игорем Додоном? Вы заявили, что не будете обсуждать политический статус ПМР, но у Додона есть конкретный план урегулирования, включающий федерализацию.

— Я предложу Игорю Додону ознакомиться с мнением приднестровского народа. Народ в 2006 году проголосовал за независимость и вхождение в состав России, поэтому президент Молдавии должен прежде всего принять это во внимание.

— Если ваша главная цель — независимость, то, наверное, у вас есть понимание и стратегия, как ее добиться?

— В этом направлении будут предприниматься конкретные шаги. Мой план включает в себя различного рода гармонизацию, укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией. Самое главное — это экономическая интеграция в российскую экономику, за которой последует политическое признание. Это и есть стратегия. Ничего не поменялось.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Какую задачу-максимум и задачу-минимум вы перед собой ставите?

— Задача-максимум у нас одна — признание независимости Приднестровья. А программа-минимум — это экономическая стабилизация и экономический рост Приднестровья, создание многих тысяч рабочих мест.



— С Молдавией как планируете выстраивать отношения, если не собираетесь обсуждать политический аспект?

— Я считаю, что надо с соседями жить мирно. Мы миролюбивое государство и готовы обсуждать любые темы — экономического взаимодействия, культурного, гуманитарного, а также разблокирования Приднестровья. Но ни в коем случае не готовы на сегодняшний день обсуждать политический статус Приднестровья. Он утвержден народом — еще раз повторю.

— У Молдавии действует ассоциация с Евросоюзом. Приднестровью в этом соглашении тоже отведено место. В этом контексте какие основные темы стоят на повестке дня на европейском направлении?

— Мы нормальное добрососедское государство, мы будем и готовы выстраивать экономические отношения и с Европой, но у меня вектор будет на Россию в любом случае. То есть отношения с Европой касаются экономических аспектов. И мы наряду с европейским вектором будем развивать экспорт с Российской Федерацией. Наша цель — интеграция с Россией. Мы намерены привлекать как можно больше инвестиций из России. Но и будем рады европейским инвестициям. А почему нет? Кто будет отказываться от инвестиций? Но курс однозначно будет взят на Россию.

— Игорь Додон тоже говорит, что хочет взять вектор на Россию. Может, это как-то скажется на нормализации отношений с Кишиневом?

— Игорь Додон, конечно, говорит. Но Молдова — парламентское государство, мы посмотрим, насколько Додон самостоятельный. Ни одно решение Додона не имеет юридической силы, пока его не одобрит парламент. А учитывая, что парламент проевропейский, то мы можем наблюдать конфликт интересов между Додоном и парламентом. Что из этого выйдет, время покажет.

— В связи с последними событиями Украина тоже в какой-то степени осложнила жизнь Приднестровью. Эту проблему как собираетесь решать?

— Мы намерены решать эти проблемы путем переговорного процесса. Существует формат «5+2». Через него мы и намерены устранять появившиеся преграды. Украина тоже является посредником и гарантом переговорного процесса. Поэтому в этом формате эти темы надо решать и их можно решать. Все ошибки учтем и будем работать.