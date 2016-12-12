Сбившую насмерть двух человек в Серпухове полицейскую уволили

Сотрудницу полиции, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила двух пешеходов в подмосковном Серпухове, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



«По решению руководства подмосковного главка дознаватель отдела дознания МУ МВД России «Серпуховское» уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Ирина Волк также подчеркнула, что участницу ДТП привлекут к ответственности в соответствии с законом. Кроме того, после произошедшего к дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители МУ МВД.

Инцидент произошел вечером 11 декабря. По версии следователей, 31-летняя сотрудница муниципального управления МВД России «Серпуховское» в состоянии алкогольного опьянения нарушила правила дорожного движения и сбила двух человек, которые находились на обочине. В результате аварии оба пешехода погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).