Объявлен новый состав итальянского правительства

В понедельник, 12 декабря, в Италии был оглашен состав нового кабинета министров. Список членов правительства представил президенту страны ​Серджо Маттарелло премьер-министр Паоло Джентилони.

«Правительство будет двигаться в том же направлении, что и кабинет ушедшего в отставку Маттео Ренци», — приводит слова Джентилони Reuters.

Большая часть правительства осталась неизменной. Работу при новом руководителе продолжат министр экономики Карло Падоан, министр обороны Роберта Пинотти, глава минюста Андреа Орландо, министр экономического развития Карло Календа, министр культуры Дарио Франческини, министр сельского хозяйства, продовольственной политики и лесного хозяйства Маурицио Мартина, министр здравоохранения Беатриче Лоренцин, министр транспорта и инфраструктуры Грациано Дельрио.

Новым министром спорта стал Лука Лотти, министром внутренних дел — Марко Миннити, а МИД возглавил Анджелино Альфано, экс-глава МВД. Ранее внешнеполитическое ведомство возглавлял сам Джентилони.

Бывший член сената Анна Финоккьяро была назначена министром без портфеля по отношениям с парламентом. Министерством образования будет руководить Валерия Фидели. Кроме того, было образовано новое министерство — по территориальному единству и делам юга, которым будет руководить Клаудио Де Винченти. В течение понедельника члены правительства будут приведены к присяге.

Бывший глава кабмина Маттео Ренци ушел в отставку 7 декабря, после того как граждане Италии отказались поддержать его проект конституционной реформы.