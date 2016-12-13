Трамп назначит главу Goldman Sachs советником по экономике

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа заявила, что он намерен назначить главу банка Goldman Sachs Гэри Кона главным экономическим советником при главе государства.

В команде Трампа заявляют, что Кон является «ведущим предпринимателем», на которого будут возложены обязанности координировать выполнение экономической повестки «Америка — прежде всего», а также обеспечивать рост оплаты труда, передает ТАСС.

«В качестве моего главного экономического советника Гэри Кон будет применять свои таланты крайне успешного бизнесмена в работе на благо американского народа», — заявил Трамп. Он добавил, что рассчитывает на опытность Кона, которая поможет прекратить утечку талантливых кадров за рубеж.

56-летний Кон ответил, что считает это предложение для себя большой честью.

Кон возглавляет Goldman Sachs с 2003 года и является членом Демократической партии.

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