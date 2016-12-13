Счетная палата отчитала Росавтодор за плохие дороги в регионах

В 2015 году дорожные фонды в регионах были использованы не в полном объеме. Аудиторы Счетной палаты выявили отставание ряда регионов по освоению денежных средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автодорог. Об этом в ходе видеоконференции коллегии Счетной палаты сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Согласно докладу, в 2015 году было израсходовано лишь 86% от совокупного объема выделенных средств. Из предусмотренных 708 млрд рублей кассовый расход составил 610,2 млрд рублей. При этом в 21 субъекте отмечено исполнение ниже 80%, в том числе в шести регионах — менее 60% (Санкт-Петербург, Омская и Саратовская области).

Кроме того, по состоянию на 1 января 2016 года задолженность по уплате взносов в дорожные фонды составила 99,7 млрд рублей, увеличившись за 2015 год на 18 млрд рублей. При этом в Москве эта задолженность достигла 21,8 млрд рублей, в Краснодарском крае — 3,6 млрд рублей, в Самарской области — 3,1 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, в 2015 году регионами использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. В этом году, по данным на 7 декабря, кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей).

В Росавтодоре в ответ на критику заявили, что в 2016 году ожидаемые показатели освоения бюджетных средств по стране улучшатся, поскольку большинство работ завершены и оплачены осенью.



Однако в Счетной палате отметили, что о результатах исследования будет сообщено в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу, а также в отчете, который будет направлен в палаты Федерального собрания.