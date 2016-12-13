Пан Ги Мун встревожен сообщениями о «зверствах» в Алеппо

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил тревогу по поводу информации о якобы совершаемом насилии в отношении мирных жителей Алеппо. Об этом сообщается на сайте международной организации.

«Генеральный секретарь ООН встревожен сообщениями о зверствах в отношении мирных жителей, в особенности женщин и детей, совершенных в последние часы в Алеппо», — говорится в письменном заявлении.

Глава организации напомнил об обязательствах конфликтующих сторон по защите гражданских лиц. Также Пан Ги Мун поручил своему специальному посланнику Стаффану де Мистуру срочно обсудить ситуацию с враждующими сторонами.

Напомним, что ранее сирийские войска и ополченцы установили полный контроль над восточной частью Алеппо.