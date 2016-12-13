Трамп перенес объявление о своем уходе из бизнеса на январь

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение отложить пресс-конференцию, на которой он объявит о своем уходе из бизнеса, сообщила его пресс-секретарь Хоуп Хикс.

В качестве причин переноса представители администрации Трампа называют направление в данный момент усилий всей команды на формирование состава новой администрации и юридическими трудностями, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы продал все свои акции еще в июне, однако кому и за сколько — не называлось. Также неизвестно, приобретал ли Трамп какие-либо активы после этого. Известно, что портфель Трампа состоял, в том числе, и из акций Apple, AT&T, Exxon Mobil и Goldman Sachs

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что проведет 15 декабря большую пресс-конференцию, выступление на которой будет посвящено его уходу из бизнеса.

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