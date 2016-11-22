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Трамп: продать мою компанию было бы очень сложно

Избранный президент США, однако, заявил, что постепенно передает бизнес детям

Дональд Трамп, избранный президент Соединенных Штатов, в беседе с журналистами New York Times заявил, что продать его компанию было бы очень непросто, поскольку это не просто компания, но также недвижимость, которая находится в его собственности.

«Это действительно сложно сделать, потому что это также недвижимость в моей собственности», — пояснил Дональд Трамп.

Он также добавил, что важность компании для него несравнимо меньше по сравнению с той деятельностью, которой он занимается теперь.

«В сравнении с тем, что я делаю, компания не так важна для меня», — отметил миллиардер.

Избранный президент США пояснил, что «теоретически» он может продолжать вести дела в своей компании, однако постепенно передает полномочия своим детям.

«В теории я бы мог прекрасно справляться со своим бизнесом и затем также прекрасно управлять страной. Просто раньше не было случая в этом убедиться», — заявил Трамп.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Трамп: продать мою компанию было бы очень сложно

Избранный президент США, однако, заявил, что постепенно передает бизнес детям

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