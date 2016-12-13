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Вторник,
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Экс-губернатор Сахалина оспорил конфискацию имущества

Арестованный по обвинению во взятке Александр Хорошавин обжаловал решение в Конституционном суде

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, арестованный по обвинению в получении взятки, обжаловал конфискацию имущества на 1,1 млрд рублей в Конституционном суде, приводит «РИА Новости» сообщения СМИ.

Также сообщается, что бывший глава региона обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить противодействия рассмотрению его дела в КС со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В жалобе оспаривается антикоррупционный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». На основании этого закона суды по инициативе Генпрокуратуры санкционировали до завершения расследования конфискацию имущества, которое принадлежит членам семьи Хорошавиных.

Данный закон, а также статья 235 Гражданского кодекса регулируют порядок принудительного изъятия в доход государства имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена.

Однако, по мнению заявителей, на практике это приводит к нарушению принципа презумпции невиновности подозреваемого в коррупции чиновника, а также его права не свидетельствовать против себя и близких родственников.

Сейчас жалобу предварительно изучает секретариат суда.

Напомним, что Хорошавин был задержан в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца чиновник был отстранен от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 500 млн руб.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Экс-губернатор Сахалина оспорил конфискацию имущества

Арестованный по обвинению во взятке Александр Хорошавин обжаловал решение в Конституционном суде

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