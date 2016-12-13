Похолодание до минус 20 ожидается в Москве к выходным

В Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 25
Температура воздуха в Москве к выходным упадет до минус 20. Жителей Подмосковья ждет похолодание до минус 25.
Об этом «Известиям» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Температура понизится до минус 20 и даже ниже. При этом в Подмосковье столики опустятся до минус 25», — сказал метеоролог.
По его словам, в столичном регионе будет типично зимняя погода, с низкой облачностью и ярким солнцем.
Тишковец добавил, что осадков в городе не будет.