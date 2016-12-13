ЦБ не исключил участия банков и страховщиков в пенсионной реформе

Российские банки смогут принять участие в пенсионной реформе. Об этом на пенсионной конференции в Москве заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы не исключаем, что в перспективе на какой-то стадии к подключение к системе ИПК (индивидуального пенсионного капитала) страховых компаний и банков», — заявил Швецов.

Однако он подчеркнул, что сначала система должна быть обкатана на негосударственных пенсионных фондах (НПФ), а потом предстоит подумать, есть ли для граждан плюс от использования в реформе организаций с другими лицензиями. Зампред ЦБ отметил, что, например, страховщики практикуют срочный договор, что означает единовременный характер выплат.

«Это нарушает финансовую дисциплину», — сказал Швецов.

Впрочем, он отметил, что страховым компаниям никто не мешает купить НПФ и таким образом участвовать в системе.

Как надеется регулятор, в следующем году будет подготовлена вся законодательная база для ИПК, одобрена в правительстве и принята Госдумой хотя бы в первом чтении.