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ЦБ не исключил участия банков и страховщиков в пенсионной реформе

Однако сначала система будет опробована на негосударственных пенсионных фондах

Российские банки смогут принять участие в пенсионной реформе. Об этом на пенсионной конференции в Москве заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы не исключаем, что в перспективе на какой-то стадии к подключение к системе ИПК (индивидуального пенсионного капитала) страховых компаний и банков», — заявил Швецов.

Однако он подчеркнул, что сначала система должна быть обкатана на негосударственных пенсионных фондах (НПФ), а потом предстоит подумать, есть ли для граждан плюс от использования в реформе организаций с другими лицензиями. Зампред ЦБ отметил, что, например, страховщики практикуют срочный договор, что означает единовременный характер выплат.

«Это нарушает финансовую дисциплину», — сказал Швецов.

Впрочем, он отметил, что страховым компаниям никто не мешает купить НПФ и таким образом участвовать в системе.

Как надеется регулятор, в следующем году будет подготовлена вся законодательная база для ИПК, одобрена в правительстве и принята Госдумой хотя бы в первом чтении.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

ЦБ не исключил участия банков и страховщиков в пенсионной реформе

Однако сначала система будет опробована на негосударственных пенсионных фондах

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