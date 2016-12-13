ЦБ: новая пенсионная модель ориентирована на простых людей

Минфин и ЦБ РФ предлагают ввести новую пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала, ориентированную на граждан с низкими и средними доходами. Новая пенсионная модель не подходит для богатых граждан. Об этом заявил во вторник зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Модернизация пенсионной системы».

Центробанк надеется, что законопроект о новой пенсионной системе будет принят в первом чтении в конце 2017 года.



По словам Швецова, эта система не для тех, чьи доходы составляют миллионы долларов в год. «Система не подходит для богатых людей, она не для них создана. Она для простых граждан, для среднего класса, для населения, которое живет ниже по прожиточному уровню, чем средний класс», — цитирует RNS Швецова.

Новая модель формирования пенсионных накоплений предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что тариф страховых взносов сохранится.



Граждане будут автоматически включены в формирование добровольных пенсионных накоплений: в первый год — 0%, во второй — 1%, а затем каждый год до 6%. От системы можно будет отписаться или приостановить свое участие в ней на срок до пяти лет.



В России объем социальных обязательств перевешивает возможности бюджета, государство не может обеспечивать поступления средств на накопительные счета пенсионной системы. По словам Шевцова, проблема носит общемировой характер.



Проблема касается бюджетов как развитых, так и развивающихся стран, а также стран с развивающимися рынками, к которым относится Россия, отметил зампред ЦБ.



По словам Шевцова, должны сохраниться все три уровня системы: солидарная пенсия, пенсионные баллы и накопления гражданами средств в реальных активах.

«Именно реальные активы могут быть стабильным источником дохода, а не будущие обязательства государства, и мы исходим из того, что сегодня таким источником может быть только зарплата самих граждан», — заключил Швецов.

Развитию пенсионной системы в России мешают большой дефицит бюджета и низкие зарплаты, заявил первый зампред ЦБ.



«Отделять от и так низкой зарплаты еще что-то означает снижение уровня жизни... Это и постоянно меняющиеся правила нашей пенсионной системы. Это и период, когда высокая инфляция сменялась низкой инфляцией», — заявил Шевцов.

Напомним, Сергей Швецов заявил также, что в перспективе в пенсионной реформе смогут принять участие российские банки и страховые компании.

