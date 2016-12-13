Песков о словах Горбачева о воссоздании СССР: я не его пресс-секретарь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания бывшего президента СССР Михаила Горбачева о возможности создания нового объединения в границах бывшего Советского Союза.

«Эта точка зрения Горбачева, я не являюсь его пресс-секретарем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее Горбачев заявил, что в границах СССР может появиться новое объединение, в которое добровольно войдут бывшие советские республики. Экс-президент полагает, что «новый Союз может быть».