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Песков о словах Горбачева о воссоздании СССР: я не его пресс-секретарь

Представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент государства просто выразил свою точку зрения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания бывшего президента СССР Михаила Горбачева о возможности создания нового объединения в границах бывшего Советского Союза.

«Эта точка зрения Горбачева, я не являюсь его пресс-секретарем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее Горбачев заявил, что в границах СССР может появиться новое объединение, в которое добровольно войдут бывшие советские республики. Экс-президент полагает, что «новый Союз может быть».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Песков о словах Горбачева о воссоздании СССР: я не его пресс-секретарь

Представитель Кремля подчеркнул, что экс-президент государства просто выразил свою точку зрения

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