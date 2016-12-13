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Геремеевы не явились в суд по делу об убийстве Немцова

Бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев и его родственник Артур Геремеев должны были дать свидетельские показания

Бывший командир батальона «Север» внутренних войск МВД РФ Руслан Геремеев и его родственник Артур Геремеев не явились в Московский окружной военный суд на допрос в качестве свидетелей по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Об этом сообщил судья Юрий Житников, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее о допросе Геремеевых ходатайствовали адвокаты семьи убитого политика.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигурантами дела стали пять человек. Следствие предъявило Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шагиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Рассмотрение дела по существу началось 3 октября 2016 года.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Геремеевы не явились в суд по делу об убийстве Немцова

Бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев и его родственник Артур Геремеев должны были дать свидетельские показания

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