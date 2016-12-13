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Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллерсона

Эту должность занял глава крупнейшей нефтяной компании Америки ExxonMobil

Фото: TASS/AP/LM Otero

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал нового госсекретаря страны — им станет Рекс Тиллерсон, глава крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рексу Тиллерсону 64 года, он — выпускник Университета Техаса в Остине, инженер по профессии. Около 40 лет проработал в ExxonMobil, в конце 1990-х руководил проектами компании в России. В 2011 году Тиллерсон подписал соглашение с «Роснефтью» о бурении в Арктике.

В 2014 году ExxonMobil была вынуждена приостановить свое участие в проекте из-за антироссийских санкций, которые ввела администрация Барака Обамы. Тиллерсон публично выражал сомнения в том, что санкции могут быть эффективными.

Ранее «Известия» сообщали, что бывший кандидат на выборах президента США Митт Ромни не станет новым госсекретарем США. Об этом Ромни узнал от Трампа лично — избранный президент позвонил ему, чтобы сообщить об этом.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллерсона

Трамп назначил госсекретарем США Рекса ТиллерсонаЭту должность занял глава крупнейшей нефтяной компании Америки ExxonMobil

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