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Ромни сообщил, что не будет новым госсекретарем США

Избранный президент США назовет имя нового главы Госдепа во вторник

Экс-кандидат на выборах главы государства Митт Ромни не будет новым госсекретарем США. Об этом ему в ходе телефонного разговора сообщил лично избранный президент США Дональд Трамп, передает CNN.

«Для меня было честью, что моя кандидатура рассматривалась на пост госсекретаря. Дискуссии с президентом были приятными и полезными. Надеюсь, новая администрация поведет нацию в сторону благополучия и мира», — написал Ромни в Facebook.

Ранее Трамп заявил, что назовет имя кандидата на пост госсекретаря во вторник. По данным американских СМИ, главным претендентом на пост является руководитель компании ExxonMobil Рекс Тиллepcoн.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Ромни сообщил, что не будет новым госсекретарем США

Избранный президент США назовет имя нового главы Госдепа во вторник

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