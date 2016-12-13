Ромни сообщил, что не будет новым госсекретарем США

Экс-кандидат на выборах главы государства Митт Ромни не будет новым госсекретарем США. Об этом ему в ходе телефонного разговора сообщил лично избранный президент США Дональд Трамп, передает CNN.

«Для меня было честью, что моя кандидатура рассматривалась на пост госсекретаря. Дискуссии с президентом были приятными и полезными. Надеюсь, новая администрация поведет нацию в сторону благополучия и мира», — написал Ромни в Facebook.

Ранее Трамп заявил, что назовет имя кандидата на пост госсекретаря во вторник. По данным американских СМИ, главным претендентом на пост является руководитель компании ExxonMobil Рекс Тиллepcoн.