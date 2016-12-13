ГИБДД в Хакасии выпустила на дороги «смерть с косой»

Сотрудники региональной ГИБДД в Абакане провели акцию «Скорость смерти» совместно со студентами Хакасского государственного университета, Сельскохозяйственного института и членами автоклуба «R-CAM», отправив на дороги города «смерть с косой» для напоминания водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и безопасного вождения. Об этом сообщает МВД по республике.

На въездах в Абакан в течение всего дня можно было встретить знак «60 км/ч», за которым стоял человек в черном балахоне с косой.



По мнению сотрудников регионального управления ГИБДД, «это хороший способ воздействия на непослушных водителей», такая шокотерапия гораздо эффективнее обычных профилактических мероприятий по снижению аварий, сообщает телеканал «Звезда».



В МВД отметили, что водители, многие из которых охотно делились с организаторами своими мнениями о необычной акции, остались под впечатлением от увиденного.