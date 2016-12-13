Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп передаст управление своим бизнесом двум сыновьям

Миллиардер пояснил, что хочет полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей главы США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить свой бизнес до инаугурации. Республиканец планирует передать управление своими активами двум сыновьям на время его пребывания в Белом доме.

Миллиардер рассказал, что управлять бизнесом будут его сыновья Дон и Эрик Трамп, а также топ-менеджеры компаний.

«Хотя закон не обязывает меня это делать, я уйду из бизнеса до 20 января, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей президента», — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2017 года.

Читайте также:

Никогда не говори никогда!

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Трамп передаст управление своим бизнесом двум сыновьям

Миллиардер пояснил, что хочет полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей главы США

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке