Трамп передаст управление своим бизнесом двум сыновьям

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить свой бизнес до инаугурации. Республиканец планирует передать управление своими активами двум сыновьям на время его пребывания в Белом доме.

Миллиардер рассказал, что управлять бизнесом будут его сыновья Дон и Эрик Трамп, а также топ-менеджеры компаний.

«Хотя закон не обязывает меня это делать, я уйду из бизнеса до 20 января, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей президента», — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Even though I am not mandated by law to do so, I will be leaving my busineses before January 20th so that I can focus full time on the...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.

Presidency. Two of my children, Don and Eric, plus executives, will manage them. No new deals will be done during my term(s) in office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2017 года.