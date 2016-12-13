Трамп передаст управление своим бизнесом двум сыновьям

Миллиардер пояснил, что хочет полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей главы США
Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить свой бизнес до инаугурации. Республиканец планирует передать управление своими активами двум сыновьям на время его пребывания в Белом доме.
Миллиардер рассказал, что управлять бизнесом будут его сыновья Дон и Эрик Трамп, а также топ-менеджеры компаний.
«Хотя закон не обязывает меня это делать, я уйду из бизнеса до 20 января, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на выполнении обязанностей президента», — написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Even though I am not mandated by law to do so, I will be leaving my busineses before January 20th so that I can focus full time on the......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.
Presidency. Two of my children, Don and Eric, plus executives, will manage them. No new deals will be done during my term(s) in office.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2016 г.
Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2017 года.
Читайте также: