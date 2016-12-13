Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Аграриев прокредитуют по ставке в 5 процентов

Правительство разработает программу поддержки АПК до 2025 года

Фото: government.ru

Правительство приступило к разработке федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Кроме того, на заседании обсуждали и прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса России до 2030 года, а также вопросы развития товарной аквакультуры.

— Мы готовим федеральную программу в условиях, когда существуют ограничения — и по средствам, и временные. Нужно развивать импортозамещение технологий и оборудования, которое необходимо для эффективного развития сельского хозяйства. Это и создание селекционно-генетических центров, и восстановление базы племенного животноводства, и внедрение сложных технологий на основе современной электроники, робототехники, - сказал Дмитрий Медведев.

По словам председателя правительства, если говорить о сегодняшнем обеспечении потребительского рынка рыбой, то в России уже есть определенные результаты. Доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке за 2015 год составила 80%, а по итогам нынешнего года прогнозируется еще больше - около 83%.

— Доля товарной аквакультуры в общем объеме поставок рыбы едва превышает 3% — около 3,5%. Хотя за 9 месяцев текущего года заметен прирост производства в аквакультуре более чем на треть, но этого совершенно недостаточно. У нас огромные природные богатства, но они не безграничные, а значит, нужно развивать товарное производство рыбы и рыбопродуктов - то, собственно, чем занимается весь мир, в том числе государства, сопоставимые с нашим по объемам природных ресурсов, — добавил премьер.

Дмитрий Медведев обратил внимание на три фактора, которые смогут ускорить развитие аквакультуры. Первый - это финансирование. Большинство товарных производителей аквакультуры — это небольшие хозяйства. В России действует около 3 тыс. рыболовных организаций, которые ежегодно производят до 500 тонн рыбы. В 2015 году на поддержку таких инвестпроектов было предусмотрено около 350 млн рублей бюджетных средств. Второй - льготный режим ввоза оборудования. И, наконец, третий  фактор — необходимость корректировать нормативную базу, которая регулирует развитие аквакультуры, включая и ветеринарно-санитарные нормы. Также следует уточнить правила выделения участков для организации рыболовства.

— Если посмотреть на развитые страны, то объемы (товарного производства рыбы - "Известия") можно увеличивать в разы. К 2020 году мы должны в два раза увеличить объемы и финансовой поддержки аквакультуры. Надеемся, что бизнес услышит сигнал и будет инвестировать в эту отрасль, — заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Также Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, сформированных по итогам совещания о мерах поддержки сельского хозяйства в 2017 году, которое состоялось 5 декабря. Минфину и Минсельхозу поручено предусмотреть в первоочередном порядке выделение средств федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

Со следующего года должна заработать льготная ставка по кредитам для аграриев в размере 5%. Сейчас она составляет 6%. В этом году на проведение сезонных полевых работ государственными банками было выдано кредитов на сумму 181,1 млрд рублей: Россельхозбанк —119,3 млрд рублей, Сбербанк —61,8 млрд рублей. Также было отмечено, что в 2016 году на государственную поддержку растениеводства из бюджета выделено 61 млрд рублей.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день Россия уже обеспечивает себя зерном, сахаром, картофелем, свининой, рыбой и мясом птицы, добившись таким образом успеха по пяти показателям Доктрины продовольственной безопасности из восьми. Еще необходимо улучшить показатели в производстве мяса крупного рогатого скота, а также соли и молока.

Напомним, что утвержденная указом президента в 2010 году Доктрина продовольственной безопасности предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, сахара - до 80%. Доли отечественного мяса и пищевой соли должны составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы — 80%, картофеля— 95%, молочной продукции — не ниже 90%. В целом же в России к 2020 году должно производиться не менее 80% потребляемой продукции.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Аграриев прокредитуют по ставке в 5 процентов

Аграриев прокредитуют по ставке в 5 процентовПравительство разработает программу поддержки АПК до 2025 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Инфографика

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

Рейтинг успешности регионов России: динамика изменений за четыре года

О том, как в последние годы менялась управленческая эффективность в субъектах страны, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке