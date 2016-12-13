Аграриев прокредитуют по ставке в 5 процентов

Правительство приступило к разработке федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Кроме того, на заседании обсуждали и прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса России до 2030 года, а также вопросы развития товарной аквакультуры.



— Мы готовим федеральную программу в условиях, когда существуют ограничения — и по средствам, и временные. Нужно развивать импортозамещение технологий и оборудования, которое необходимо для эффективного развития сельского хозяйства. Это и создание селекционно-генетических центров, и восстановление базы племенного животноводства, и внедрение сложных технологий на основе современной электроники, робототехники, - сказал Дмитрий Медведев.



По словам председателя правительства, если говорить о сегодняшнем обеспечении потребительского рынка рыбой, то в России уже есть определенные результаты. Доля рыбной продукции российского производства на внутреннем рынке за 2015 год составила 80%, а по итогам нынешнего года прогнозируется еще больше - около 83%.



— Доля товарной аквакультуры в общем объеме поставок рыбы едва превышает 3% — около 3,5%. Хотя за 9 месяцев текущего года заметен прирост производства в аквакультуре более чем на треть, но этого совершенно недостаточно. У нас огромные природные богатства, но они не безграничные, а значит, нужно развивать товарное производство рыбы и рыбопродуктов - то, собственно, чем занимается весь мир, в том числе государства, сопоставимые с нашим по объемам природных ресурсов, — добавил премьер.



Дмитрий Медведев обратил внимание на три фактора, которые смогут ускорить развитие аквакультуры. Первый - это финансирование. Большинство товарных производителей аквакультуры — это небольшие хозяйства. В России действует около 3 тыс. рыболовных организаций, которые ежегодно производят до 500 тонн рыбы. В 2015 году на поддержку таких инвестпроектов было предусмотрено около 350 млн рублей бюджетных средств. Второй - льготный режим ввоза оборудования. И, наконец, третий фактор — необходимость корректировать нормативную базу, которая регулирует развитие аквакультуры, включая и ветеринарно-санитарные нормы. Также следует уточнить правила выделения участков для организации рыболовства.



— Если посмотреть на развитые страны, то объемы (товарного производства рыбы - "Известия") можно увеличивать в разы. К 2020 году мы должны в два раза увеличить объемы и финансовой поддержки аквакультуры. Надеемся, что бизнес услышит сигнал и будет инвестировать в эту отрасль, — заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.



Также Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, сформированных по итогам совещания о мерах поддержки сельского хозяйства в 2017 году, которое состоялось 5 декабря. Минфину и Минсельхозу поручено предусмотреть в первоочередном порядке выделение средств федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях.



Со следующего года должна заработать льготная ставка по кредитам для аграриев в размере 5%. Сейчас она составляет 6%. В этом году на проведение сезонных полевых работ государственными банками было выдано кредитов на сумму 181,1 млрд рублей: Россельхозбанк —119,3 млрд рублей, Сбербанк —61,8 млрд рублей. Также было отмечено, что в 2016 году на государственную поддержку растениеводства из бюджета выделено 61 млрд рублей.



По оценкам экспертов, на сегодняшний день Россия уже обеспечивает себя зерном, сахаром, картофелем, свининой, рыбой и мясом птицы, добившись таким образом успеха по пяти показателям Доктрины продовольственной безопасности из восьми. Еще необходимо улучшить показатели в производстве мяса крупного рогатого скота, а также соли и молока.



Напомним, что утвержденная указом президента в 2010 году Доктрина продовольственной безопасности предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, сахара - до 80%. Доли отечественного мяса и пищевой соли должны составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы — 80%, картофеля— 95%, молочной продукции — не ниже 90%. В целом же в России к 2020 году должно производиться не менее 80% потребляемой продукции.

