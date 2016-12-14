Файлы к делу не пришьешь

Автоматического признания фото- и видеоматериалов доказательствами по уголовным, гражданским и арбитражным делам не будет, хотя на этом еще весной настаивали депутаты-единороссы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сейчас эти материалы могут относиться к доказательствам, но только если так решит суд. Думский комитет по госстроительству и законодательству не видит повода менять регулирование. Эксперты, в свою очередь, считают это решение недальновидным.



Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам отклонить два законопроекта, которые предлагают в обязательном порядке приравнивать фото- и видеосъемку, а также аудиозаписи к доказательствам по уголовным, арбитражным и гражданским делам. Такое решение комитет может принять 15 декабря, рассказали «Известиям» несколько собеседников в комитете.



Законопроекты внесли в Госдуму в марте нынешнего года единоросс Дмитрий Вяткин и глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Они ссылались на то, что в Кодексе об административных правонарушениях весной 2016 года появилась аналогичная норма об обязательном отнесении фото- и видеозаписей к доказательствам по административным делам. Эти поправки в Уголовно-процессуальный, Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, по их мнению, способствовали бы унификации законодательства.



Сейчас такие материалы могут приниматься в качестве доказательства по уголовным, гражданским и арбитражным делам, но только по усмотрению суда. Именно на это указало правительство в своих отрицательных отзывах на проекты законов. Из правительственных документов следовало, что законопроекты не учитывают принцип свободы оценки доказательств и правила ее проведения, закрепленные в процессуальных кодексах. Так, например, в УПК говорится о том, что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь и дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Кроме того, каждое доказательство оценивается с точки зрения относимости, допустимости, достоверности.



Думский комитет по госстроительству, вероятно, поддержит точку зрения правительства, отметив, что неопределенности в вопросе отнесения видеозаписей к доказательствам нет. В частности, в комитете могут обратить внимание на то, что согласно УПК никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, а фото- и видеоматериалы могут признаваться одним из видов доказательств.

Проблема приобщения аудио- и видеозаписей к делу достаточно серьезная и часто встречается в адвокатской практике, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

— Адвокаты и сейчас наделены правом самостоятельно собирать доказательства, но реализовать его крайне сложно. Вопрос передачи их следователю и правильной оценки до сих пор очень непросто решается. Зачастую следствие не принимает их от адвокатов, а суды не рассматривают. Либо рассматривают, но не дают оценку в приговорах, то есть не принимают в качестве допустимых доказательств. Это порождает большое количество судебных ошибок и как следствие — вынесение неправосудных приговоров. Необходимо внедрять такую практику (использования в качестве доказательств аудио- и видеофайлов. — «Известия»), — считает адвокат Оксана Михалкина.

Это распространенная проблема, согласен с коллегой адвокат Алексей Михальчик.

— На практике ограниченный перечень таких доказательств принимается судами, те данные, которые защита пытается приобщить, зачастую отвергаются судьями. При этом по административным делам суды без особых проблем принимают записи с видеорегистратора. Я считаю, что нужно обязать суд приобщать к делу записи по ходатайству адвокатов, а уже впоследствии с помощью экспертиз оценивать их и уже в приговоре принимать окончательное решение, — убежден эксперт.