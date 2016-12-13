Лавров — о кандидатуре нового госсекретаря США: мы готовы работать

Москва готова работать с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, чью кандидатуру выдвинул избранный президент страны Дональд Трамп. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы принимаем это (выдвижение кандидатуры Тиллерсона на должность госсекретаря США. — «Известия») как решение избранного президента Соединенных Штатов», — сказал он журналистам.

Министр также напомнил о словах президента России Владимира Путина, неоднократно заявлявшего о готовности работать с любыми партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с Россией.

Ранее во вторник стало известно о том, что Трамп выбрал нового госсекретаря США — главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

64-летний Тиллерсон около 40 лет проработал в ExxonMobil. В конце 1990-х он руководил проектами компании в России. В 2011 году Тиллерсон подписал соглашение с «Роснефтью» о бурении в Арктике. В 2014 году ExxonMobil приостановила участие в проекте из-за введения антироссийских санкций. При этом Тиллерсон публично выражал сомнения в том, что ограничительные меры могут быть эффективными.

