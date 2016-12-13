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Лавров: РФ готова работать с новым госсекретарем США

Ранее Дональд Трамп выбрал на эту должность главу крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Рекса Тиллерсона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия принимает выбор кандидатуры Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США как решение избранного президента США Дональда Трампа и готова работать с американскими партнерами.

«Как неоднократно говорил президент Путин, мы готовы работать с любыми партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с Российской Федерацией», — сказал министр.

Напомним, Трамп выбрал главу крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря, сообщил ранее телеканал CNBC.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2017 года. После этого он будет официально предлагать на рассмотрение конгресса кандидатуры на посты министров в своем правительстве.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Лавров: РФ готова работать с новым госсекретарем США

Ранее Дональд Трамп выбрал на эту должность главу крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Рекса Тиллерсона

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