Лавров: РФ готова работать с новым госсекретарем США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия принимает выбор кандидатуры Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США как решение избранного президента США Дональда Трампа и готова работать с американскими партнерами.

«Как неоднократно говорил президент Путин, мы готовы работать с любыми партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с Российской Федерацией», — сказал министр.

Напомним, Трамп выбрал главу крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря, сообщил ранее телеканал CNBC.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2017 года. После этого он будет официально предлагать на рассмотрение конгресса кандидатуры на посты министров в своем правительстве.