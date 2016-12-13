Меркель и Олланд выступили за продление антироссийских санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд высказались во вторник в пользу продления антироссийский санкций из-за ситуации на Украине.

«Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России», — заявила глава ФРГ в ходе пресс-конференции со своим французским коллегой.

Франсуа Олланд также заявил, что, если Минские договоренности не будут выполнятся, страны продолжат ограничительную политику в отношении РФ.

«Так как нет усилий, нет прогресса, а продолжается блокировка, я, как и канцлер Меркель, выступаю за сохранение санкций», — цитирует слова французского лидера издание Le Figaro.

Вопрос продления антироссийских санкций будет также затронут на саммите глав стран и правительств Евросоюза 15–16 декабря в Брюсселе. Ранее сообщалось, что руководство ЕС планирует увеличить срок действия санкций еще на полгода.

В Кремле не раз подчеркивали, что Москва не является субъектом Минских соглашений и может только оказывать давление на конфликтующие стороны. При этом власти РФ настаивают, что Киев должен выполнить свои обязательства по договоренностям, а именно — принять законы о выборах и амнистии, а также об отведении сил от линии разграничения в зоне конфликта.