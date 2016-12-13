Южный мост в Самаре начнут ремонтировать в 2017 году. На днях на нем частично разрушился один из деформационных швов. В настоящее время его ремонтируют.

Мэр города Олег Фурсов отметил, что в 2012 году было проведено обследование моста и по его результатам была разработана проектно-сметная документация. Она, по его словам, получила положительную экспертизу.



«Ремонт моста был запланирован на 2016 год. Но бюджет нам не позволил выполнить эти работы в текущем году, они запланированы на 2017 год», — сообщил мэр.

Глава города пояснил, что получено подтверждение от областного правительства о выделении на ремонт Южного моста денег, передает «ВолгаНьюс.рф». Генподрядчик будет определен в январе-феврале 2017 года по итогам конкурса.



Сообщается, что речь идет о ремонте двух участках протяженностью 500 м. На это время движение по мосту будет закрыто, но власти обещали внедрить компенсационные транспортные маршруты.

«Известия» ранее писали, что ГИБДД Самары направила в мэрию запрос с требованием предоставить сведения о дальнейшей эксплуатации Южного моста.



Госавтоинспекция требовала предоставить им сведения о возможности дальнейшей эксплуатации объекта и сроках начала ремонтных работ. В ведомстве поясняют, что с 2015 года состояние моста через реку Самара не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения.



Южный мост в Самара был построен в 1974 году.