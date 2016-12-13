Эксперты установили организаторов кибератак на российские банки

Вирусная лаборатория ESET назвали имена основных участников кибератак на российские банки. Как сообщает пресс-служба компании, их осуществляли преступные группы Corkow, Carbanak и Buhtrap.

Эксперты лаборатории установили, что большая часть нападений построена на человеческом факторе — социальной инженерии и старых уязвимостях софта.

В частности, сотрудникам кредитных организаций направлялись фишинговые электронные письма с файлом Word во вложении. При этом в документе присутствовала компьютерная программа, использующая уязвимости в программном обеспечении, и открытие файла запускало загрузку другого вредоносных программ. В частности, одно из вредоносных вложений имитировало официальную рассылку Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки FinCert при Банке России.

«Основные «игроки», атакующие российские банки, — кибергруппы Corkow, Carbanak и Buhtrap. Перечисленные группы используют схожую тактику», — указано в сообщении вирусной лаборатории.

Ранее, 2 декабря, Федеральная служба безопасности сообщила о готовящихся кибератаках иностранных спецслужб на финансовые системы РФ.