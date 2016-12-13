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В Мосгордуме предложили ужесточить УК РФ из-за нападений на медиков

Изменения в законодательство необходимо вносить на федеральном уровне

Внести поправки в Уголовный кодекс России, ужесточающие наказание в связи с участившимися нападениями на медработников и сотрудников скорой помощи, предложил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. 

По словам Шапошникова, уголовной ответственности сейчас могут подвергнуться только лица, которые напали на должностных лиц. Наказание за нападение на медицинских работников в действующем законодательстве не предусмотрено, сообщает ОТР.   

Вносить поправки в законодательство для решения этой проблемы необходимо на федеральном уровне, отметил председатель Мосгордумы. Только появление новых норм в УК РФ, предусматривающих более серьезное наказание за насилие в отношении медработников, находящихся при исполнении своих профессиональных обязанностей, сможет снизить преступления в их отношении, считает Шапошников.  

Напомним, 9 декабря амурские врачи попросили ужесточить наказание за нападение на медиков. С инициативой о внесении поправок в уголовное законодательство выступили члены «Медицинской палаты Амурской области». 

В ближайшее время могут появиться сразу три инициативы по защите врачей от насилия. Две из них по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой разрабатывает Минздрав, третью готов внести в Госдуму Совет Федерации. 

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Мосгордуме предложили ужесточить УК РФ из-за нападений на медиков

Изменения в законодательство необходимо вносить на федеральном уровне

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