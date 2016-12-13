МО: Запад оставил без ответа призывы Москвы о помощи жителям Алеппо

Страны Запада оставили без внимания призывы Москвы о предоставлении гуманитарной помощи освобожденным жителям Алеппо. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Все наши обращения к западным коллегам и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вырвавшимся из террористического анклава Алеппо мирным жителям так и остались без ответа», — приводит «РИА Новости» слова представителя российского оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что вместо оказания помощи мирным гражданам западные страны предпочли промолчать или же заявляли об угрозах безопасности.

«Хотя ранее для направления помощи в подконтрольные террористам восточные районы Алеппо никакие опасности никого в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне почему-то не пугали», — обратил внимание Игорь Конашенков.

Он также пояснил, что на востоке Алеппо не было никакой «оппозиции», «гуманитарных организаций» или «правозащитников», а боевики устраивали тотальный террор за любые попытки покинуть анклав.