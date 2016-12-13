Ночь на 16 декабря станет самой холодной в Москве с начала зимы

В ночь на пятницу (16 декабря) в столичном регионе установится температурный минимум недели. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Москве опустится до минус 15–17 градусов.

«Ночь на 16 декабря в Москве и Подмосковье прогнозируется самой холодной на неделе, температура в черте города может понизиться до минус 15–17 градусов, по области до минус 20, местами до минус 25», ­— указано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Метеорологи пояснили, что морозная погода в столице установилась из-за действия антициклона.

При этом в среду, 14 декабря, ночью в Москве ожидается температура 13–15 ниже нуля, а по области — минус 13–18 градусов. Днем столбики термометра в столице поднимутся до минус 5–7 градусов, а в Подмосковье — до минус 5–10.