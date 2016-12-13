Новогодние праздники в регионах России: где хорошо отдохнуть

Самыми популярными у туристов направлениями в России в этом году оказались Москва, Петербург, Сочи, Крым и Нижний Новгород, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты исследования агентства «Рейтинг» и журнала «Отдых в России». В преддверии зимних праздников «Известия» рассказывают, чем можно будет заняться в самых туристически привлекательных регионах страны.

Москва: главный каток страны, концерты в «Пушкинском» и усадьбы



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов



В столице этой зимой будут действовать 187 катков, среди которых главный каток страны на ВДНХ, самый известный каток столицы — в парке Горького и центральный — каток на Красной площади.



Кроме того, московские парки традиционно предлагают разнообразную праздничную программу — от новогоднего рынка в «Музеоне» до выставки ледяных скульптур в «Сокольниках» и мастерской снежной скульптуры в Перово. Почти во всех районах города пройдут новогодние ярмарки, а один из самых больших рождественских базаров будет действовать на Красной площади.



Согреться можно будет в московских музеях, которые, кроме выставок, предлагают специальную праздничную программу. Так, в Пушкинском музее пройдут «Декабрьские вечера» — концерты классической музыки. Любители активного отдыха смогут покататься на лыжах в подмосковной Яхроме, парке «Волен», на закрытом склоне «Снежкома», а также в черте города — в Ясенево, Крылатском и на Воробьевых горах. А те, кто устал от новогодней суеты, смогут выбраться за город, чтобы посмотреть главные подмосковные достопримечательности: например, комплекс «Зарайский Кремль», где на праздники предусмотрена специальная программа, музей пастилы и Кремль в Коломне, а также знаменитые подмосковные усадьбы, в большинстве из которых в предновогодние дни пройдут праздничные концерты, выставки и интерактивные экскурсии для детей.



Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни



Санкт-Петербург: культурная классика и зимний Финский залив



Фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky

Давно известно, что в Петербурге нет недостатка в культурном досуге — помимо Эрмитажа и Русского музея, которые можно посещать бессчетное количество раз, в городе действуют еще десятки музеев на любой вкус: от музея Арктики до музея Фаберже. Кроме того, знаменитая Мариинка подготовила новогоднюю программу опер и балетов.



Для тех же, кто предпочитает свежий воздух, у Петропавловской крепости в декабре и январе будет проходить фестиваль ледовых скульптур, а в парке на острове Новая Голландия, не так давно открывшемся после реконструкции, для любителей современной культуры с 17 декабря по 8 января будет работать новогодний базар. Кроме того, можно погулять по заснеженным паркам и посетить дворцы в пригородах Северной столицы — Царском Селе, Павловске, Петергофе или Гатчине — или наведаться в Кронштадт. Однако помимо этих, хорошо известных большинству туристов мест, тех, кому нужно восстановить потраченные за год силы, ждут гостиницы и санатории, расположенные в старых дачных местах, например в Репино и Сестрорецке.

Сочи: горные лыжи и берег моря

Фото: TASS/AP/Dmitry Lovetsky

В Сочи зимой температура воздуха колеблется в районе 5–10 градусов выше нуля, однако жизнь на курорте не останавливается. Ее эпицентр смещается выше — в горы, где в начале зимы начинают работу местные горнолыжные курорты. В Красную Поляну и на Розу Хутор, где каждую зиму составляется собственное расписание уличных фестивалей, горнолыжных и сноубордических праздников и соревнований, из Сочи и аэропорта Адлера можно добраться примерно за час.



Те, кто не любит зимние виды спорта, смогут просто погулять в горах, посетить аквапарк или культурно-этнографический центр «Моя Россия», в котором представлены многовековые архитектурные традиции всех регионов России. В самом Сочи центром жизни и зимой остается район порта и Олимпийский парк. Там в течение всего года проходят концерты, соревнования на гоночной трассе, ледовой и теннисных аренах. Еще часть олимпийских объектов можно посмотреть и в Адлере, где, кроме того, действует самый большой в России океанариум.

Крым: шанс посмотреть все достопримечательности в спокойной обстановке

Как и в Сочи, погода в Крыму зимой не располагает к традиционным курортным развлечениям — на полуострове в зимние месяцы преимущественно пасмурно, а температура колеблется в районе +3 – +10 градусов. Зато поездка на полуостров в это время года предоставляет возможность посмотреть все главные достопримечательности, не отвлекаясь на жару и толпы туристов, а тем, кто успел устать от снега и мороза, немного погреться. На полуострове в это время будут работать все главные дворцы и музеи: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский, Массандровский, Ханский и знаменитое Ласточкино гнездо, а также дегустационные залы местных винных заводов. В Ялте и Севастополе, где будут проходить главные новогодние торжества, можно будет прогуляться по набережным, а также посетить городские музеи — например, ялтинский Дом-музей Чехова и знаменитую севастопольскую Панораму. Тем же, кто любит горы, нужно обязательно подняться на Ангарский перевал, Ай-Петри или плато Чатыр-Дага.

Нижний Новгород: старая архитектура, музеи и канатная дорога над Волгой

Фото: ТАСС/Николай Мошков ​​​​​​​



Нижний Новгород известен прежде всего как родина Максима Горького. Однако и вне горьковской тематики в нем найдется на что посмотреть. Благодаря сохранившимся на его улочках старым домам сам город похож на уютный музей под открытым небом, а проехаться по нему можно на специальном экскурсионном трамвае. Кроме того, здесь есть целая россыпь настоящих музеев на любой вкус, в которых можно познакомиться, например, с историей Горьковской железной дорогой, деревянным зодчеством, а также посмотреть на образцы старой техники, после чего отправиться в расположенный на другом берегу городок Бор — туда ведет проходящая прямо над Волгой канатная дорога. А завершить поездку можно прогулкой по местной набережной или нижегородскому Кремлю.



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