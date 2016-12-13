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Вторник,
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Чуркин: в ближайшие часы боевики выйдут из Алеппо

Постоянный представитель РФ при ООН подтвердил готовность бандформирований сложить оружие и освободить контролируемые ими несколько кварталов сирийского города

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин перед началом экстренного заседания Совета Безопасности всемирной организации сообщил о том, что в ближайшие часы боевики покинут восточные кварталы Алеппо.

По его данным, подобная договоренность действительно была достигнута между сторонами конфликта в Сирии.

«Теперь Алеппо будет под контролем правительства Сирии, нет необходимости оставшимся мирным жителям уходить», — сказал Чуркин, отметив, что под контролем террористов остались лишь 3 кв. км территории восточного Алеппо.

Он добавил, что в данный момент всё готово к проведению гуманитарной операции, о которой он в подробностях расскажет на заседании Совбеза ООН.

Ранее западные СМИ со ссылкой на представителей группировок в городе сообщали о прекращении бомбардировок Алеппо на сутки.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Чуркин: в ближайшие часы боевики выйдут из Алеппо

Постоянный представитель РФ при ООН подтвердил готовность бандформирований сложить оружие и освободить контролируемые ими несколько кварталов сирийского города

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