Чуркин: в ближайшие часы боевики выйдут из Алеппо

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин перед началом экстренного заседания Совета Безопасности всемирной организации сообщил о том, что в ближайшие часы боевики покинут восточные кварталы Алеппо.



По его данным, подобная договоренность действительно была достигнута между сторонами конфликта в Сирии.



«Теперь Алеппо будет под контролем правительства Сирии, нет необходимости оставшимся мирным жителям уходить», — сказал Чуркин, отметив, что под контролем террористов остались лишь 3 кв. км территории восточного Алеппо.



Он добавил, что в данный момент всё готово к проведению гуманитарной операции, о которой он в подробностях расскажет на заседании Совбеза ООН.

Ранее западные СМИ со ссылкой на представителей группировок в городе сообщали о прекращении бомбардировок Алеппо на сутки.

