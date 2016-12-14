Число новых храмов в Москве превысит 200

В рамках программы по строительству православных храмов, которая действует в Москве с 2010 года, был построен 51 храм, установлены 110 новых часовен и создано свыше 140 приходов. Об этом «Известиям» сообщил депутат Госдумы РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по строительству Владимир Ресин.

«Этот «народный» проект — прекрасный показатель того, насколько слаженно могут работать граждане, Русская православная церковь и власть», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

Он также отметил, что в рамках программы «200 храмов» сейчас в столичном регионе ведется строительство 44 православных культовых сооружений, при этом только в 2016 году были начаты работы по возведению 13 храмов.

«С начала действия программы нам удалось добиться конкретных результатов. Методом проб и ошибок, консультаций с населением и коллегами мы создали эффективный механизм, который позволяет успешно проходить все этапы строительства — от выделения участка до сдачи объекта в эксплуатацию», — отметил Владимир Ресин.

Кроме того, депутат сообщил, что с момента присоединения к Москве новых территорий ТиНАО число выделенных руководством столицы земельных участков под строительство православных храмов превысило 200 и по просьбам жителей территорий, вошедших в состав города, идет подбор еще 110 участков.

Подробнее о реализации программы «200 храмов» читайте в колонке Владимира Ресина для «Известий»:



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