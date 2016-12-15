В космос отправят киборгов

Российские ученые пришли к пониманию, что космический корабль не сможет обеспечить полную безопасность экипажа во время длительных полетов к далеким планетам. И решили заняться совершенствованием человека с тем, чтобы он стал менее восприимчив к факторам воздействия в космосе. Так в перечень перспективных работ, которыми займутся учреждения госкорпорации «Роскосмос» и Федерального агентства научных организаций (ФАНО), вошла киборгизация, подразумевающая замену органов человека искусственными аналогами, которые лучше перенесут условия космоса.

По словам директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова, ФАНО совместно с «Роскосмосом» договорились составить межведомственную программу, которая будет утверждаться и финансироваться ФАНО и госкорпорацией.

— Эта программа будет направлена на фундаментальные исследования, создающие задел для перспективных технологий, которые понадобятся в ходе межпланетных экспедиций, — рассказал глава ИМБП. — Нам как головному институту по этой тематике поручено готовить программу.

Факторов, препятствующих расселению человека по планетам Солнечной системы и дальше, довольно много. Например, ученые активно дискутируют, как защищать экипаж от солнечной радиации, не заливая стенки корабля метровым слоем свинца. Если обсуждать длительные экспедиции, то встает вопрос об отсутствии привычного организму магнитного поля Земли, гравитации, защиты от астероидов и т.д. Теоретически эти вопросы должен решить суперкорабль из фантастических фильмов, который обеспечит экипажу абсолютную защиту и где будет всё необходимое для жизни. Но таких строить пока никто не собирается — создаваемые сейчас космические корабли — это компактные капсулы (за исключением Dream Chaser, который выполнен в форме самолета), рассчитанные на автономный полет максимум в течение месяца.

Зато совершенствование возможностей человека идет гораздо быстрее: создаются искусственные органы, к 2035 году ожидается освоение технологии «нейропротезирования органов чувств и конечностей, превышающих по своим параметрам биологические прототипы» (фраза из «дорожной карты» NeuroNet, утвержденной Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию). В свете таких тенденций предложение ученых усовершенствовать человека выглядит логичным.

— Естественно, когда мы говорим о киборгизации, мы имеем в виду придание дополнительной защиты органам человека от радиации и иных воздействий космического пространства. Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности, от радиации органов искусственными, — рассказал Олег Орлов. — Даже на научных форумах доклады на эти темы могут вызывать улыбки, но на самом деле это вопрос серьезный. С одной стороны, мы имеем высокий риск поражения тех или иных органов в ходе межпланетных путешествий, с другой стороны, наблюдаем бурное развитие технологий создания искусственных органов. Наверняка здесь целесообразно взаимодействие.

По словам главы ИМБП, возможность применения технологий киборгизации обсуждалась на проведенной институтом в начале декабря международной конференции по космической биологии и медицине.

— Одновременно мы сейчас это направление обсуждаем с ЦНИИмашем (головная научная организация «Роскосмоса». — «Известия»). Понятно, что это технологии не завтрашнего, а скорее послезавтрашнего дня, но на перспективу мы видим здесь ряд возможных направлений работы, — рассказал Олег Орлов. — Во-первых, это работы по сохранению и поддержке человеческого мозга и сознания. В обозримой перспективе речь может идти о большей интеграции сознания человека в систему контроля и управления пилотируемым кораблем. Это в будущем должна быть единая система, и здесь основное направление развития может идти в русле разработки и совершенствования интерфейса мозг-компьютер. Такими разработками сейчас занимаются многие научные коллективы, в том числе и в ИМБП.



По словам генерального директора ЦНИИмаша Олега Горшкова, киборги, летящие к дальним планетам, — это сказка, которая рано или поздно станет реальностью.

— Еще есть много нерешенных вопросов, прежде всего этических, но человечество придет к этому. А пока, если говорить о более близкой реальности, которая, может быть, и будет при нашей жизни, надо разрабатывать нейророботизированные комплексы, обладающие искусственным интеллектом — нейросистемой, системой анализа, предвидения и т.д., — объяснил глава ЦНИИмаша. — Сегодня в мире не существует космического корабля, системы защиты которого позволили бы человеку прилететь на Марс здоровым — и физически, и психически. Одним из возможных путей решения этих проблем и являются разработка нейророботизированных комплексов и интеграция их в системы корабля. Это, конечно, не отменяет работ по созданию корабля, способного доставить человека в дальний космос.

Генеральный директор компании Neuromatix Владимир Статут полагает, что наибольшее количество времени и усилий может потребовать создание искусственных фрагментов центральной и периферической нервной системы.

— Сделать человеку искусственные конечности уже можно, сделать искусственный каркас, заменяющий скелет, тоже можно, тут речь идет не о фундаментальных научных открытиях, а исключительно о совершенствовании технологий, — констатирует Владимир Статут. — Но когда мы касаемся такой области, как нервная система, то здесь обнаруживается целый ряд нерешенных вопросов. Например, сейчас ведутся эксперименты по созданию синтетических материалов, которые позволят получать импульсы, передаваемые ионом от нервной клетки. Но когда эти материалы появятся, когда станут доступными — это пока очень сложно прогнозировать.