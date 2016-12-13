В Кремле прокомментировали перенос чемпионата мира по бобслею из Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает «чрезвычайно» политизированным решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира из Сочи в другое место.



Такое мнение он высказал в эфире телеканала RT.



«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение», — сказал Песков, отметив, что оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования.



Официальный представитель Кремля также заявил, что Россия будет продолжать защищать свои интересы.

Ранее стало известно о решении IBSF перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.



Перед этим принять чемпионат вызвалась Германия.



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