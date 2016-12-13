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США могут ввести санкции против руководства ГРУ Генштаба РФ

Источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон подозревает разведывательное управление в причастности к кибератакам на штаб Демократической партии

Власти США рассматривают возможность введения санкций против руководства Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, сообщил источник в американской администрации.

Как передает телеканал CBS, введение подобных мер является «весьма вероятным».

Источник отметил, что подобная инициатива была вызвана подозрениями Вашингтона в том, что ГРУ Генштаба было якобы причастно к кибератакам на штаб Демпартии США в период президентской гонки. При этом телеканал не привел никаких доказательств этим обвинениям.

Комментируя заявления американской стороны о якобы причастности российских хакеров к атакам на избирательные штабы, президент РФ Владимир Путин отметил, что такие обвинения используются для отвлечения внимания граждан США от содержания обнародованных данных политических организаций.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

США могут ввести санкции против руководства ГРУ Генштаба РФ

Источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон подозревает разведывательное управление в причастности к кибератакам на штаб Демократической партии

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