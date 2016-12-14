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В США считают конфронтацию с Россией основной угрозой 2017 года

Среди прочих угроз называются кризис на Корейском полуострове, кибератака и теракт

Россия может представлять для США наибольшую угрозу в 2017 году. Такое мнение высказали эксперты Центра превентивных действий при Совете по международным делам, сообщает ТАСС.

С 2008 года этот центр регулярно составляют перечни конфликтов, которые могут обостриться в течение года. На первое место в списке составители доклада поставили «намеренную или ненамеренную конфронтацию между Россией и странами – членами НАТО, вызванную напористой политикой России в Восточной Европе».

«В условиях прихода к власти новой американской администрации важно помочь политикам предугадать и предотвратить возможные кризисы, которые могли бы поставить под угрозу американские интересы», – отметил руководитель центра Пол Стэрз, представляя доклад.

Также эксперты опасаются кризиса в Северной Корее, связанного с ядерным испытанием, вспышку насилия и возникновение нестабильности в Афганистане, конфликт Турции с курдскими группировками, обострение конфликта в Сирии, мощную кибератаку на объект инфраструктуры в США и теракт на территории США с большим числом жертв.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В США считают конфронтацию с Россией основной угрозой 2017 года

Среди прочих угроз называются кризис на Корейском полуострове, кибератака и теракт

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