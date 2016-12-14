Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россияне не платят кредиты в связи с сокращением доходов

К концу 2016 года 9 млн граждан России задержали платеж банку хотя бы на день, при этом доля молодых должников увеличилась на 50%

Согласно данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», число россиян, которые берут кредиты и не платят по ним вовремя, растет с каждым годом. К концу текущего года уже 9 млн граждан России задерживали очередной платеж банку хотя бы на один день, при этом доля молодых должников увеличилась на 50%. 

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на мнение экспертов, причин такому явлению несколько — рост популярности банковских продуктов среди молодежи, а  также сокращение доходов почти всех возрастных групп населения России. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Смартфоны испортили кредитную историю молодежи  

Написать комментарий
Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Россияне не платят кредиты в связи с сокращением доходов

К концу 2016 года 9 млн граждан России задержали платеж банку хотя бы на день, при этом доля молодых должников увеличилась на 50%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке