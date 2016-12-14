Россияне не платят кредиты в связи с сокращением доходов

К концу 2016 года 9 млн граждан России задержали платеж банку хотя бы на день, при этом доля молодых должников увеличилась на 50%
Согласно данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», число россиян, которые берут кредиты и не платят по ним вовремя, растет с каждым годом. К концу текущего года уже 9 млн граждан России задерживали очередной платеж банку хотя бы на один день, при этом доля молодых должников увеличилась на 50%.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на мнение экспертов, причин такому явлению несколько — рост популярности банковских продуктов среди молодежи, а также сокращение доходов почти всех возрастных групп населения России.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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