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Смартфоны испортили кредитную историю молодежи

Доля должников студенческого возраста за год выросла на 50%

Фото: РИА НОВОСТИ/Григорий Сысоев

Количество россиян, которые берут кредиты и не платят по ним вовремя, растет с каждым годом. К концу 2016-го уже 9 млн наших сограждан задерживали очередной платеж банку хотя бы на день, при этом доля молодых должников выросла на 50%. Такие данные приводит коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн». Как указывают опрошенные «Известиями» эксперты, причин тому несколько — рост популярности банковских продуктов среди молодежи и сокращение доходов почти всех возрастных групп населения.

Россияне всё чаще стали допускать просрочки по кредитам. За год количество недисциплинированных заемщиков выросло на миллион человек и достигло 9 млн. Из данных «Секвойи» следует, что сейчас уже 11,5% экономически активного населения страны несвоевременно исполняют свои обязательства перед кредитными организациями. По итогам 2014-го (когда кризис в России еще не достиг пика) платежи задерживали хотя бы на день лишь 6,5 млн сограждан. Таким образом, число нарушителей за два года выросло на 38,5%. При этом средняя сумма задолженности за два года практически не изменилась и составила 18–20 тыс. рублей, уточнили в агентстве.

Тенденция 2016-го — резкое ухудшение платежной дисциплины молодых заемщиков, указала президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.

Количество россиян в возрасте от 18 до 25 лет, допустивших просрочки по кредитам к концу 2016 года, выросло за год на 50%, за два — на 80%.

— Это около 900 тыс. человек. Их доля среди всех возрастных групп должников достигла 9%, — сказала Елена Докучаева.

По ее словам, годом ранее этот показатель равнялся 6%, а по итогам 2014 года составлял 5%.

Россияне в возрасте 25–30 лет также не могут похвастаться идеальным платежным поведением. За год доля должников-представителей «поколения 1990-х» увеличилась на три процентных пункта — до 21%. Однако молодые люди «постарше» стали всё же более внимательно относиться к выполнению своих обязательств перед банками. В декабре 2014-го недисциплинированных плательщиков в этой возрастной категории было больше — 23%.

Увеличение доли молодых людей связано как минимум с двумя причинами, полагает Елена Докучаева. Во-первых, в начале 2016 года наблюдался кредитный бум в сегменте POS-кредитования.

— Данный банковский продукт имеет огромную популярность у молодежи, поскольку позволяет купить новую техническую новинку здесь и сейчас. Кроме того, в текущем году на рынок вышел ряд новых смартфонов, большая часть которых была куплена молодыми людьми в кредит, — отметила собеседница «Известий».

Во-вторых, в силу возраста эта категория заемщиков имеет непостоянный и нестабильный доход, что отражается на их платежеспособности.

Но хуже всего платят по кредитам россияне в возрасте 30–40 лет. Свыше трети (34%) из них в этом году, как и в прошлом, хотя бы на день опоздали с внесением очередного платежа. Эта возрастная группа россиян является основным потребителем банковских ссуд, сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, 27,7% граждан так называемого среднего возраста имеют задолженность перед банком.

Положительная динамика наблюдается в возрастной категории должников 40–55 лет. На начало декабря только пятая их часть (26%) не вовремя вносила платежи. За год доля таких должников сократилась на 6 п.п., или на 18,75%.

— В этой возрастной категории заемщиков много финансово грамотных людей, которые серьезно относятся к планированию своего бюджета, обдуманно берут кредиты. А в случае возникновения трудностей без замедления ищут решение совместно с банком, — пояснила Елена Докучаева.

Она также отметила, что лучшим платежным поведением отличаются граждане пенсионного возраста. Лишь 10% из них выбивались из графика платежей.

Впрочем, обычно просрочка от одного до нескольких дней называется технической, уточняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, такая просрочка существовала всегда, даже в наилучшие с точки зрения розничного кредитования времена, поэтому не всегда характеризуется системными рисками, требующими серьезного анализа.

— Как правило, львиная доля технической просрочки погашается довольно быстро, поэтому многие банки смотрят на ее возникновение достаточно «либерально». Вместе с тем это сигнал к тому, что ситуация с обслуживанием кредита может ухудшиться, а для банков важно не выпускать заемщиков на более длительную просрочку — от 30 дней, — сказал Алексей Волков.

Однако и в этой категории ситуация не улучшается, следует из данных кредитного бюро. Так, по итогам III квартала 2016-го доля просрочки «30+» достигла 15,7% от всех розничных банковских кредитов. В начале этого года цифра составила около 15%, а в начале 2015-го — 10,8%.

В связи с этим Алексей Волков полагает, что независимо от возрастных категорий заемщиков, а также времени просрочки основной причиной ее возникновения является снижение и нестабильность реальных доходов граждан.

По мнению Елены Докучаевой из «Секвойя Кредит Консолидейшн», в будущем почти все возрастные категории граждан будут демонстрировать более или менее стабильное платежное поведение. Но доля «молодых» неплательщиков будет увеличиваться и в начале следующего года достигнет 10%, прогнозирует эксперт.

Генеральный директор онлайн-МФО (микрофинансовой организации) «Займер» Сергей Седов считает, что абсолютные и относительные показатели количества должников среди россиян в возрасте 18–25 лет будут расти и в сегменте микрозаймов. И прежде всего за счет притока новых молодых клиентов.

— Молодежь, не имея кредитной истории, чаще обращается в МФО для получения первого кредитного опыта и дальнейшего знакомства с прочими кредитными продуктами, — полагает эксперт.

Он добавил, что «новичков» на рынок заемных ресурсов также будут привлекать возможности дистанционного обслуживания, так как молодые люди охотнее пользуются более технологичными услугами онлайн-кредитования. Уже сейчас 23,6% заемщиков МФО в возрасте до 25 лет предпочитают брать микрокредиты через мобильные телефоны, планшеты или компьютеры. Не исключено, что значительная доля этих гаджетов куплена в кредит.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Смартфоны испортили кредитную историю молодежи

Смартфоны испортили кредитную историю молодежиДоля должников студенческого возраста за год выросла на 50%

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