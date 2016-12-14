Ставка США прервет тенденцию к укреплению рубля

Вечером в среду, 14 декабря, станет ясно, повысит ли Федеральная резервная система (ФРС) США базовую ставку. Многие эксперты считают, что это произойдет. Как пишет газета «Известия», если глава Федрезерва Джанет Йеллен намекнет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то это, вероятно, остановит тенденцию к укреплению рубля.

Однако, как полагают эксперты, в дальнейшем российскую национальную валюту ожидают хорошие перспективы. Кроме того, по мнению экспертного сообщества, ослабление рубля играет на сбалансированность российского бюджета.

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ФРС испытает рубль на прочность