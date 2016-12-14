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ФРС испытает рубль на прочность

Ужесточение денежно-кредитной политики в США в 2017 году способно привести к снижению стоимости нефти и курса российской валюты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В среду, 14 декабря, когда в Москве будет уже глубокий вечер, раскроется главная интрига года глобальной монетарной политики — повысит ли Федеральная резервная система (ФРС) США базовую ставку. Большинство экспертов уверены, что это произойдет. И если глава Федрезерва Джанет Йеллен намекнет на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, то это, скорее всего, прервет тенденцию к укреплению рубля. Однако в дальнейшем нашу национальную валюту ждут хорошие перспективы, да и ослабление рубля играет на сбалансированность российского бюджета, считают эксперты.

Декабрь обычно богат на ключевые решения мировых центробанков. Нашу страну сейчас больше интересуют действия двух регуляторов — ФРС США и Банка России. И если российский ЦБ еще в сентябре прямым текстом сказал, что пока не намерен смягчать денежно-кредитную политику, то от Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС рынки ждут долгожданного повышения ключевой ставки на 0,25–0,5 процентного пункта. До объявления решения осталось недолго — Федрезерв «раскроет карты» в десять часов вечера по Москве 14 декабря.

Сейчас базовая ставка ФРС — 0,25–0,5%, в последний раз она повышалась ровно год назад. В преддверии заседания FOMC в сентябре мало кто верил в то, что Федрезерв ужесточит денежно-кредитную политику. По одной простой причине — на повестке были президентские выборы США, и осторожная Джанет Йеллен взяла паузу. Было понятно, что к активным действиям ФРС приступит только после того, как будет избран новый президент. Сейчас эксперты в большинстве своем не сомневаются, что повышение будет. А рынки уже отыгрывают это решение.

— На текущий момент рынок отмечает практически 100-процентную вероятность того, что американский регулятор может пойти на второе за последние десять лет повышение ставок. Исходя из последних отчетов по состоянию национальных рынков недвижимости и труда, динамики розничных продаж, уровня доверия потребителей, активности в промышленности и сфере услуг, роста инфляционных ожиданий и ВВП никто не сомневается, что уже завтра ставки будут повышены как минимум на 25 базисных пунктов, — сказал ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев также ожидает, что повышение будет и на те же 25 б.п. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что это решение уже учтено в рыночных котировках. Реакция же рынка будет зависеть от прогноза по ставкам на 2017 год, подчеркивают в Sberbank CIB. В Группе ВТБ ожидают еще два повышения ставки в следующем году.

Действительно, за уже привычной интригой возникла новая — какой комментарий даст ФРС относительно своих дальнейших шагов. Вариантов может быть два, уверены эксперты. Первый — Джанет Йеллен не будет комментировать будущие решения. Второй — заявит о дальнейшем повышении ставки в 2017 году. И от того, какой вариант выберет глава Федрезерва, будет зависеть поведение рынков, цена на нефть и, соответственно, курс доллара и рубля.

— По нашему мнению, глава ФРС Джанет Йеллен подчеркнет, что регулятор сохраняет осторожную позицию в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (20 января 2017 года), а также учитывая неопределенность политических перспектив США и Европы в 2017 году, — считают аналитики Sberbank CIB.

Если глава ФРС не обозначит ориентиры, то такая осторожность сыграет против доллара. Год назад, когда Федрезерв ожидаемо повысил ставку, но не намекнул на свои действия в 2016 году, рынки восприняли это как негативный сигнал. Тогда доллар начал слабеть. Так и сегодня — неопределенность сыграет против американской валюты, но может позитивно повлиять на валюты развивающихся рынков. В Сбербанке не исключают, что российский рубль в таком случае продолжит укрепление и до конца года может проверить на прочность важный уровень в 60 рублей за доллар.

Однако многие эксперты всё же ожидают от Джанет Йеллен заявления об ужесточении кредитной политики в 2017 году, что обеспечит укрепление американской валюты.

До конца декабря паре доллар–рубль и нефти будет сложно закрепиться на отметках 60 из-за того, что и валютные, и сырьевые рынки во многом зависят от параметров монетарной политики, проводимой ФРС США, прогнозирует генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

— Рост процентных ставок в США и дефицит долларов на мировом финансовом рынке несут в себе риск для всех текущих трендов. Если по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США будет объявлено и о возобновлении цикла нормализации (несколько повышений ставок. — «Известия»), то это может перечеркнуть все «нефтяные» достижения рубля за последние несколько дней и вернуть котировки пары доллар–рубль к уровню 63 рубля или даже чуть выше, — предположил эксперт. 

Если американский центробанк заявит, что продолжит ужесточать монетарную политику и в 2017 году, повысив ставки два-три раза за этот период, это может обеспечить колоссальный импульс для укрепления доллара, согласен Артем Деев.

— Подобный сценарий не оставит рисковым активам шанса на сопротивление, им явно придется отступать. Российская валюта не станет исключением. Допускаю, что уже в четверг пара доллар–рубль может оказаться на уровне 63 рубля, — полагает аналитик.

Ближайшие перспективы рубля будут определяться двумя факторами — динамикой цен на нефть и действиями центробанков.

— Если с нефтью в настоящий момент всё относительно понятно — Brent делает возврат к ранее пробитым максимумам вблизи $54, то предстоящее в четверг заседание ФРС США и последнее в этом году заседание российского ЦБ в пятницу могут преподнести сюрприз, — считает Станислав Клещев.

Ослабление российской валюты тем не менее благоприятно для бюджета. Уход инвесторов в доллары приведет к ослаблению рубля, так необходимого для исполнения бюджета, поскольку доходы в значительной степени он получает от экспортеров, а расходует в национальной валюте.

— Причем ЦБ не будет противодействовать снижению курса рубля, поскольку для бюджета принципиален курс 68 рублей за доллар при нефти $55–60 за баррель, — полагает Артем Деев.

Это связано с быстрым исчерпанием Резервного фонда, пояснил он. 

Между тем Александр Лосев считает, что в будущем у рубля есть неплохие перспективы — из-за длительных санкций и положительных реальных рублевых ставок российская валюта сейчас в меньшей степени, чем раньше, зависит от денежно-кредитной политики ФРС США. И пользуется повышенным вниманием у игроков, которые играют на разнице в процентных ставках: например, глобальные инвестиционные банки сохраняют рекомендации покупать рубль и рублевые облигации.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

ФРС испытает рубль на прочность

ФРС испытает рубль на прочностьУжесточение денежно-кредитной политики в США в 2017 году способно привести к снижению стоимости нефти и курса российской валюты

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