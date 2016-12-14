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Табачную отрасль будут контролировать микромарками

Каждый восьмой магазин в России продает нелегальную табачную продукцию

Совет Федерации до конца года внесет в Госдуму законопроект, благодаря которому табачная отрасль уже в 2017 году будет контролироваться автоматизированной системой контроля, являющейся полным аналогом ЕГАИС (Единаягосударственнаяавтоматизированнаяинформационнаясистема) для рынка алкогольной продукции. Как пишет газета «Известия», отслеживать контрафактные сигареты собираются при помощи специальных микромарок. 

По словам сенаторов,каждый восьмой магазин в РФ продает нелегальную табачную продукцию, в связи с этим вопрос необходимо решить оперативно.

Как уточнили в Министерстве финансов России, доля контрафактной табачной продукции составляет не более 2%. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Нелегальные сигареты отследят с помощью микромарок   

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Табачную отрасль будут контролировать микромарками

Каждый восьмой магазин в России продает нелегальную табачную продукцию

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Денис Мантуров

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