Табачную отрасль будут контролировать микромарками

Совет Федерации до конца года внесет в Госдуму законопроект, благодаря которому табачная отрасль уже в 2017 году будет контролироваться автоматизированной системой контроля, являющейся полным аналогом ЕГАИС (Единаягосударственнаяавтоматизированнаяинформационнаясистема) для рынка алкогольной продукции. Как пишет газета «Известия», отслеживать контрафактные сигареты собираются при помощи специальных микромарок.

По словам сенаторов,каждый восьмой магазин в РФ продает нелегальную табачную продукцию, в связи с этим вопрос необходимо решить оперативно.

Как уточнили в Министерстве финансов России, доля контрафактной табачной продукции составляет не более 2%.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Нелегальные сигареты отследят с помощью микромарок