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Российское «электронное правительство» начнет работать в Сирии

В будущем подобные контракты планируется заключить с Кубой, Ираном, странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии

Компания «Росинформэкспорт», которая является «дочкой» «Ростеха», будет поставлять в Сирию элементы системы «электронного правительства». Как сообщает газета «Известия», в дальнейшем подобные контракты планируется заключить с Кубой, Ираном, странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. 

По данным «Известий», возможность этого контракта прорабатывалась с марта текущего года, а его подписание произошло в декабре. Согласно договоренностям, до 2020 года в Сирии будут созданы инфраструктура центров, удостоверяющих личности, и пункты выдачи электронных подписей. 

По словам гендиректора «Росинформэкспорта» Павла Басина, «то, чем мы занимаемся, — это экспорт IT-решений, которые хорошо себя зарекомендовали в России, и теперь мы позиционируем себя как страна, которая поставляет партнерам не только углеводороды, но и передовые технологии». Басин добавил, что «мы очень рассчитываем, что это станет новой прибыльной статьей российского экспорта».  

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Россия создаст в Сирии «электронное правительство» 

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Российское «электронное правительство» начнет работать в Сирии

В будущем подобные контракты планируется заключить с Кубой, Ираном, странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии

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