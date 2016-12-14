Национальное собрание Франции утвердило продление режима ЧП

Особый режим продлен до июля 2017 года
Национальное собрание Франции проголосовало за продление режима чрезвычайного положения до 15 июля 2017 года, сообщает ТАСС.
Законопроект поддержали 288 депутатов, против проголосовали 32, еще 5 воздержались.
Напомним, режим ЧП во Франции был введен сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Предполагалось, что он продлится три месяца, однако ввиду высокого уровня террористической угрозы власти неоднократно продлевали его.
В ноябре президент Франсуа Олланд заявил, что власти вновь готовят пролонгацию особого режима как минимум до президентских выборов, которые пройдут во Франции в весной 2017 года, поскольку уровень террористической угрозы по-прежнему крайне высок.
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