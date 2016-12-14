Прокуратура и СК проверяют случай массового заболевания детей в ЕАО

В связи с массовым заболеванием воспитанников детского сада в поселке Бира, находящегося в Еврейской автономной области (ЕАО), а также из-за несоблюдения температурного режима в дошкольном учреждении, следственное управление СК РФ и прокуратура ЕАО начали проверку.

«В Теплоозерскую центральную районную больницу обратилось более 90 детей, посещающих среднюю общеобразовательную школу №24 и детский сад в поселке Бира. У некоторых детей диагностирована острая респираторная инфекция. Прокуратура проводит проверку по фактам несоблюдения температурного режима и антисанитарии в дошкольном учреждении», - приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора ЕАО Жанны Крепкогорской.

По словам представителя надзорного ведомства, в результате проверки будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения, местной администрации и коммунальных организаций, будут произведены замеры температуры в помещениях детского сада, проверено санитарно-эпидемиологическое состояние.

Следственное управление СК РФ по ЕАО также проводит доследственную проверку в детском саду. Следователи выясняют, нет ли в массовом заболевании детей признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). Как сообщили агентству в пресс-службе управления, решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по итогам проверки.

Ранее стало известно об отсутствии долговременных запасов угля на котельных в Смидовичском районе ЕАО, где из-за этого понижалась температура воды, подаваемой в теплосети централизованного отопления. Причиной такого положения областная прокуратура тогда называла задолженность правительства ЕАО по выплатам компенсаций коммунальным компаниям - владельцам котельных, которые не могут закупать топливо из-за отсутствия денежных средств.

Ранее «Известия» писали, что прокуратура Еврейской автономной области проводит проверку двойного сбора платы за услуги ЖКХ в городе Облучье и поселке Хинганск. Жители сообщили о получении квитанций сразу от двух коммунальных организаций.