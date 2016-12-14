Британский парламентарий обвинил Россию во вмешательстве в Brexit‍

Россия, «весьма вероятно», вмешалась в референдум по выходу Великобритании из ЕС «по той же схеме, что и в других странах». Соответствующее заявление сделал депутат палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу.

Как сообщает газета The Indenendent, Брэдшоу имеет в виду подозрения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США насчет того, что российские хакеры могли повлиять на исход президентских выборов в Соединенных Штатах, которые состоялись 8 ноября этого года.

«Это их вмешательство, в настоящее время доказанное, не только в американскую президентскую кампанию, но, вероятно и в наш референдум в прошлом году. У нас пока нет доказательств этого. Но я думаю, что это весьма вероятно», — приводит издание слова Брэдшоу.

Депутат палаты общин от Лейбористской партии также заявил о неподготовленности Соединенного Королевства к атакам такого рода. По его мнению, «когда речь идет о кибервойне», Великобритания не начала «даже просыпаться в связи с действиями России».

Бен Брэдшоу отметил, что Кремль рассчитывает на то, что огромный поток мигрантов в Европу дестабилизирует Евросоюз. Британский депутат полагает, «что стратегия России заключается в ослаблении и разделении свободного мира и что направление самого большого потока беженцев со времен Второй мировой войны является преднамеренным, является частью этого плана».

Кроме того, по мнению Брэдшоу, французский «Национальный фронт», который возглавляет Марин Ле Пен, попросил РФ о кредите в £23 млн для помощи в президентских и парламентских выборах, которые состоятся во Франции в следующем году.

Отметим, что пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что каких-либо доказательств вмешательства российской стороны в референдум не обнаружено.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза прошел 23 июня этого года. За Brexit отдали свои голоса более половины британцев, принявших участие в плебисците.

Ранее «Известия» писали, что лидеры Демпартии США в палате представителей конгресса призвали расследовать вмешательство российских служб в прошедшие президентские выборы в стране.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал смехотворными утверждения о том, что Россия якобы помогала ему в ходе избирательной кампании. «Вы можете вообразить ситуацию, в которой результаты выборов были бы другими и именно мы пытались бы разыграть карту Россия/ЦРУ? Это окрестили бы теорией заговора!» — подчеркнул республиканец.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что споры между ЦРУ и Национальной разведкой США о якобы совершенных Россией кибератаках похожи на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния.