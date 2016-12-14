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Мурманской области на дороги выделят почти 28 млн рублей

Финансирование региональных программ утверждено распоряжением правительства

Кабинет министров распределил финансирование программ в сфере дорожного хозяйства в регионах.

В общей сложности на эти цели будет направлено 8,7 млрд рублей. Как предполагается, средства позволят региональным бюджетам компенсировать выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом.

Как сообщает ИА «Би-порт», в частности, Мурманская область должна получить 27,9 млн рублей.

Как ранее писали «Известия», трансферты распределили между регионами исходя из удельного веса зарегистрированных транспортных средств.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Мурманской области на дороги выделят почти 28 млн рублей

Финансирование региональных программ утверждено распоряжением правительства

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